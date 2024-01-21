بروتوكول تعاون بين غرفة مقدمي الرعاية الصحية وشركة كواليتي أسوشيتس

وقعت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد بروتوكول تعاون مع شركة كواليتي أسوشيتس إنترناشونال الأمريكية (QAI)، ممثلة في مؤسسها ورئيسها التنفيذي الدكتور أشرف إسماعيل.

ويستهدف البروتوكول وضع إطار للتعاون بين الشركة الأمريكية وغرفة مقدمي الرعاية الصحية في مصر لترسيخ مبادئ الجودة، وتوحيد المفاهيم، وتأهيل تدريب المستشفيات للحصول على معايير اعتماد الجودة للمستشفيات والمنشآت الصحية تمهيدا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وبموجب البروتوكول الموقع، ستقوم الغرفة بحث أعضائها على الاستفادة من خدمات الاستشارات والتدريب التي تقدمها QAI.

سيتم تقديم هذه البرامج بدعم كل برنامج للمنشآت الأعضاء المسجلة والمرشحة من خلال الغرفة.

كما ستقدم الشركة أيضا خدمات استشارية للاستعداد للحصول على اعتماد GAHAR للمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى الأعضاء في الغرفة.

ووفقا للبروتوكول، ستقدم "QAI" حلولًا فعالة ومختبرة وبأسعار معقولة لسد الفجوة من أجل تلبية معايير الاعتماد، ويتم تصميم هذه الحلول وفقًا لاحتياجات وطاقة وقدرات تنفيذ كل منشأة.

وقال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إن برامج التدريب يتضمن تقديم QAI البرامج التالية للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومديري المنظمات الأعضاء في الغرفة، وستكون عبارة عن برنامج زميل الجودة، وبرنامج مسئول السلامة الصحية، وبرنامج المعلوماتية الصحية وتحليل البيانات، وبرنامج التسويق وتطوير الأعمال في مجال الرعاية الصحية، وبرنامج إدارة القوى البشرية في مجال الرعاية الصحية، وبرنامج الاقتصاد والمالية في مجال الرعاية الصحية، وبرنامج القيادة التنفيذية في مجال الرعاية الصحية.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، إنه سيتم تقديم خدمات الاستشارات الخاصة للاستعداد للحصول على اعتماد GAHAR للمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى للاعضاء في الغرفة، كما ستقدم QAI حلولًا فعالة ومختبرة وبأسعار معقولة لسد الفجوة من أجل تلبية معايير الاعتماد، وسيتم تصميم هذه الحلول وفقًا لاحتياجات وطاقة وقدرات تنفيذ كل منشأة.