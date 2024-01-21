بوتين يشارك في صب خرسانة المفاعل الـ4 بالضبعة.. 23 يناير

كشف الكرملين الروسي، اليوم الأحد، موعد صب خرسانة المفاعل الـ4 بمحطة الضبعة النووية.

وحسب “روسيا اليوم”، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم إن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي "سيشاركان بكلمة في فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية في 23 يناير الجاري".

جاء ذلك خلال رده على سؤال حول "مشاركة الرئيسين في مراسم الصب": "نعم، يتم الإعداد لذلك"، وسط تقارير عن مشاكة الزعيمين في الحدث بكلمة عبر الفيديو كونفرانس.

وفي وقت سابق، علق بيسكوف على الشراكة الروسية المصرية في مجال الطاقة النووية قائلا: "يستمر تعاوننا مع الشركاء المصريين في مجموعة متنوعة من المجالات وهي شريك مهم للغاية، بما في ذلك في مجال هذه التكنولوجيا المتطورة وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التنمية في مصر".

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.