بيان عاجل من أمريكا بشأن الدخول في حرب بـ اليمن

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ليست في حرب باليمن، مشيرا إلي أن الإجراءات تهدف لوقف تهديدات الحوثيين وتنسجم مع قوانين الأمم المتحدة.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال كيربي:” ما زالت لدى الحوثيين قدرات هجومية لكن عليهم أن يتخذوا القرار الصحيح وإلا سنستمر في عملياتنا”.

وأضاف: “نعلم أنه لولا دعم إيران للحوثيين لما رأينا هذه الهجمات في البحر الأحمر”.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ذكرت في تقرير لها، صباح اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تستعد لحملة طويلة ضد الحوثيين في اليمن.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة إن استراتيجية واشنطن تتمثل في تقويض القدرات العسكرية للحوثيين بما يكفي لتقليص قدرتهم على منع حركة السفن في البحر الأحمر.

وأضاف المسؤول للصحيفة: "لدينا رؤية واضحة حول هوية الحوثيين ونظرتهم للعالم".