عزة مصطفى: إثيوبيا هي من صنعت الأزمة في أرض الصومال

شنت الإعلامية عزة مصطفى، هجوما حادا على دولة إثيوبيا، قائلة: إثيوبيا هي التي صنعت الأزمة في أرض الصومال؛ من خلال سعيها للاستحواذ على ميناء بحري في الصومال".

وأوضحت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: هذا الأمر مرفوض من دول الجوار، وسيشجع بدوره الحركات الانفصالية في إفريقيا خلال الفترة المقبلة؛ ما يتسبب في أزمة حقيقة داخل إفريقيا، وما يحدث؛ يعني نهبا وسرقة لأراضي الصومال.

وأضافت، أن موقع الصومال هو موقع استراتيجي بجوار خليج عدن وقريب من باب المندب، والذي يشكل رقما هاما في التجارة الدولية، ويوجد بهذه المنطقة قواعد عسكرية أمريكية يجعلها مطمعًا لإثيوبيا.

وأوضحت عزة مصطفى، أن الحكومة الصومالية دعت منظمات التعاون الدولي إلى وقف التدخل الإثيوبي في الصومال، مشيدةً بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بالرئيس الصومالي، والذي يدل على التعاون القائم بين البلدين.