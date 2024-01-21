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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 49 من العاملين بمستشفى كفر سعد للتحقيق لتغيبهم عن العمل

صحه دمياط
صحه دمياط

قام اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط  بمرور مفاجئ على مستشفى كفر سعد المركزى  يرافقه لجنة مكبرة مكونة من مديرى الادارات الفنية.

تابع الانضباط الادارى و تواجد الاطقم الطبية على رأس العمل وقام بتحويل ٤٩ من العاملين للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بالاضافة الى متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية  و تابع اعمال السلامة والصحة المهنية والأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى  وشدد على تجديد عقود الصيانة الخاصة بالاجهزة .


كما قام وكيل صحة دمياط، بتفقد اقسام الطوارىء و الاستقبال والأقسام الداخلية لمتابعة العمل و رصد المشكلات و شدد على ارتداء الاطباء للبالطو اثناء تواجدهم بالعمل
كما قام بالتواصل مع مجموعة من المواطنين للاطمئنان على مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.

 

وعقد اجتماع في نهاية المرور برئاسة وكيل الوزارة لعرض السلبيات التى تم احصائها اثناء المرور و مناقشة طرق تلافيها.


ومن الجدير بالذكر ان مستشفى كفر سعد المركزى تقدم العديد من الخدمات الطبية و التى تشمل خدمات الاستقبال على مدار  ٢٤ ساعة .


كما تتضمن المستشفى 6غرف عمليات،18سرير عناية ،بالاضافة الى القسم الداخلى  و الذى يشمل داخلى طوارئ . داخلى جراحة . انف واذن . عظام .بالاضافة الى التأمين الصحى خدمات العلاج على نفقة الدولة. فندقة قسم الحروق و قسم الاطفال   و مناظير المسالك و مناظير الجهاز الهضمى و معمل التحاليل و الصيدليات خارجية و  الداخلىة . صيدليات تعمل على مدار 24 ساعة

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