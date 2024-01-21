انترفيو.. تفاصيل أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة رنا رئيس| فيديو

أطلقت منصة واتش إت، برومو مسلسل "إنترفيو" اليوم، وهو من أعمالها الأصلية، الذي تقرر إذاعته قريبًا، ويقدم الفنانة الشابة رنا رئيس في أول بطولة مطلقة لها، كما يعد المسلسل أول تجربة للفنان السوري الشاب خالد شباط في الدراما المصرية.

ويتناول مسلسل إنترفيو الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط، في إطار رومانسي اجتماعي.

مسلسل إنترفيو إنتاج شركة انترو ميديا، إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف أمينة مصطفى، و مدير تصوير أحمد جبر، مونتاج محمد السعدني، موسيقى تصويرية محمد مدحت.

وأعربت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بنجاح فيلم “عصابة عظيمة” الذي طرح مؤخرًا في دور العرض السينمائية.

وقالت رنا رئيس، فى تصريح لـ"صدى البلد"، سعدت بالعمل مع الفنانة إسعاد يونس واستمتعت بكواليس العمل.

وعن فيلم رحلة 404 الذي سيطرح قريبًا فى دور العرض السينمائية، قالت رنا رئيس، إنها لم تستكمل مشاهدها فيه، وأن عدم استكمال باقي مشاهد العمل، بسبب سفرها خارج البلاد.

وحرص كل من النجوم رنا رئيس، محمد أنور، روجينا، مروان خوري وأيتن عامر، على حضور حفل توزيع الجوائز joy awards لعام 2024.