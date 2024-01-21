عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انترفيو.. تفاصيل أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة رنا رئيس| فيديو

رنا رئيس وخالد شباط
رنا رئيس وخالد شباط

أطلقت منصة واتش إت، برومو مسلسل "إنترفيو" اليوم، وهو من أعمالها الأصلية، الذي تقرر إذاعته قريبًا، ويقدم الفنانة الشابة رنا رئيس في أول بطولة مطلقة لها، كما يعد المسلسل أول تجربة للفنان السوري الشاب خالد شباط في الدراما المصرية.

ويتناول مسلسل إنترفيو الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط، في إطار رومانسي اجتماعي.

 

مسلسل إنترفيو إنتاج شركة انترو ميديا، إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف أمينة مصطفى، و مدير تصوير أحمد جبر، مونتاج محمد السعدني، موسيقى تصويرية محمد مدحت.

وأعربت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بنجاح فيلم “عصابة عظيمة” الذي طرح مؤخرًا في دور العرض السينمائية.

وقالت رنا رئيس، فى تصريح لـ"صدى البلد"، سعدت بالعمل مع الفنانة إسعاد يونس واستمتعت بكواليس العمل.

وعن فيلم رحلة 404 الذي سيطرح قريبًا فى دور العرض السينمائية، قالت رنا رئيس، إنها لم تستكمل مشاهدها فيه، وأن عدم استكمال باقي مشاهد العمل، بسبب سفرها خارج البلاد.

وحرص كل من النجوم رنا رئيس، محمد أنور، روجينا، مروان خوري وأيتن عامر، على حضور حفل توزيع الجوائز joy awards لعام 2024.

إنترفيو رنا رئيس joy awards الفنانة الشابة رنا رئيس الفنانة إسعاد يونس الدراما المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

احتفالا بعيد الشرطة ..عرض فيلم “الشهيد” في المركز القومي للسينما الأربعاء

IT'S OK .. إليسا تستعد لطرح فيلمها الوثائقي عبر منصة نتفليكس

قوائم الترشيحات| توزيع جوائز BAFTA السنوية في حفل كبير..18 فبراير المقبل

الثلاثاء المقبل.. الإعلان عن القوائم النهائية لـ ترشيحات جوائز الأوسكار 2024

أبيوسف ومدحت صالح في أغنية جديدة ببرنامج مزيكا صالونات

بطولة حلا شيحة وخالد النبوي.. تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم قبل عرضه في رمضان

طرح فيلم The Last Rifleman بدور العرض المصرية| تعرف على قصته

مصابة بالتصلب اللوحي.. بكاء كرستينا أبلجيت على مسرح Emmy Awards

ترشيحاتنا

الرئيس الصومالي يوضح نوايا مقديشو بشأن الدخول في حرب مع إثيوبيا

دعاء شهر رجب للميت.. من الأشهر الحرم مكانته عظيمة

3 نساء يحرم عليك طلاقهن.. أحسن إليهن ولا تغضبهن

تصريحات صادمة.. غضب أوروبي من إسرائيل بسبب نتنياهو

التعدي على القيم.. مفاجأة غير سعيدة لزوجة اللاعب صلاح محسن |بالمستندات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ تل اثنين من جنوده في معارك غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكمام غريبة.. أسماء جلال تثير الجدل بفستان في joy awards

السر في أمه.. تصرف صادم من تركي أنهى حياة والده بطريقة بشعة

بعد ظهورها الجريء.. سعر فستان درة في joy awards يصدم الجمهور| شاهد

فستان جريء.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بحفل joy awards

فيديو

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

انفصل عن زوجته.. رد صلاح محسن على اتهامه بالخيانة وتسريب محادثات فاضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ