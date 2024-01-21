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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء أسكتلندا: يجب إدانة تصريحات نتنياهو الخطيرة الرافضة لإقامة دولة فلسطينية

رئيس وزراء اسكتلندا
رئيس وزراء اسكتلندا

قال رئيس وزراء أسكتلندا، حمزة يوسف، اليوم الأحد، إن آراء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخطيرة الرافضة لإقامة دولة فلسطينية ليست مخيبة للآمال فحسب بل يجب إدانتها.

وكان نتنياهو، قال اليوم الأحد، إنه سيواصل التمسك بموقفه بشأن إقامة دولة فلسطينية، رغم الضغوط الدولية والداخلية الهائلة.

وأضاف أنه “يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، وأن تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة”.

وأعلن نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل ترفض شروط الاستسلام التي تطرحها حركة حماس الفلسطينية.

وأضاف نتنياهو، في بيان، أشار فيه إلى استمرار القتال في قطاع غزة واقتراح حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن: "لقد أعدنا 110 من المختطفين إلى وطنهم حتى الآن، ونحن ملتزمون بعودة الجميع، وهذا أحد أهداف الحرب، والضغط العسكري شرط ضروري لإتمامها، وأنا أعمل على هذا الأمر على مدار الساعة”.

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وأوضح: “لكن، ليكن الأمر واضحا: أنا أرفض رفضا قاطعا شروط الاستسلام التي تطرحها حركة حماس الفلسطينية، مقابل إطلاق سراح الرهائن لدينا، تطالب حماس بوقف الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وبقاء حماس سليمة.. إذا وافقنا على ذلك؛ فقد سقط مقاتلونا سدى".

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اسكتلندا

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