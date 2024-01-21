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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار أكاديمية ناصر: إسرائيل تقف خلف تصرفات إثيوبيا

اللواء نصر سالم مستشار
اللواء نصر سالم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية

قال اللواء نصر سالم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن سلوك إثيوبيا في ما يسمى اتفاق"أرض الصومالي "الانفصالي" يؤثر بشكل مباشر ة على أمن مصر القومي.

أضاف نصر سالم خلال مداخلته الهاتفية برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  “ ON": أن البحر الأحمر وامتداده يمثل المجال الحيوي المصري ويمس السيادة والمصالح المصرية مباشرة، متابعا:" ما حدث من توترات في مدخل البحر الأحمر أثر سلبا على حركة الملاحة في قناة السويس والدخل الأجنبي القادم منها رغم أن الحوثيين لم يستهدفوا مصر بالأساس.

واسترسل: إسرائيل تقف خلف تصرفات إثيوبيا في هذا التوقيت بالذات قائلا : " إثيوبيا لم تكن لتفعل هذا إلا بدفع من إسرائيل وهي سياسة جذب من الخلف بسبب مصر وموقفها من غزة ورفض التهجير، حيث  تهدف لجذب لمصر من اتجاه أخر  واليوم إثيوبيا تعلم تماماَ أنه يهم مصر ويؤثر عليها.

 وأكمل: مع كل هذا لا يجب أن ننسى أن الصومال دولة عربية ولها حقوق على الجامعة العربية وحق في الحفاظ على أمنها  قائلا: “ تصريح الرئيس السيسي كان واضحا لن نسمح بهذا سوف نقف ضده تماما وسوف نساند الصومال مباشرة أو غير مباشر أمن البحر الأحمر هو خط أحمر لمصر”.
أوضح:" لنا قوات في باب المندب وهي قوية وليست قليلة وأكيد مش حاطين هذه القوات وهنسيب أمن مصر يهدد ويتحول لعدوان ولذا يجب درء الخطر قبل وقوعه ".

 


 

اثيوبيا أمن مصر القومى البحر الأحمر قناة السويس إسرائيل الرئيس السيسي الصومال

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