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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: المواطن يجب أن يلمس التغيير بعد الحوار الوطني |فيديو

الكاتب الصحفي السيد
الكاتب الصحفي السيد الطوخي

قال الكاتب الصحفي السيد الطوخي، القائم بأعمال رئيس حزب الكرامة، إنه يجب أن يلمس المواطن التغيير بعد الحوار الوطني على أرض الواقع.

وأضاف الكاتب الصحفي السيد الطوخي، القائم بأعمال رئيس حزب الكرامة، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"،: "إذا لم يتم تغيير السياسات بشكل واضح وجذري سندخل في مسار خاطئ وعلينا إعادة النظر في المسار بالكامل الممتد منذ منتصف السبعينيات".

وخصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة حول الحوار الوطني بين تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى وتطلعات المصريين بالمرحلة الثانية.

 

السيد الطوخي حزب الكرامة الحوار الوطني قصواء الخلالي

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