قضوا فرحهم في المستشفى.. مأساة عروسين انهارت بهما القاعة الفرح| فيديو

في حادثة أفسدت حفل زفاف برمته، أظهرت لقطات مرعبة لحظة انهيار ساحة رقص خلال حفل زفاف في دير توسكاني يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، ما أدى إلى سقوط العروسين وضيوفهما من ارتفاع 13 قدمًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، يُظهر الفيديو حفل الزفاف، الذي يضم العروسين باولو موغنايني وفاليريا يبارا، وكلاهما يبلغان من العمر 26 عامًا، وهما يرقصان طوال الليل داخل المكان الإيطالي.

ولكن بعد ثوانٍ من اللقطات، تظهر فجوة كبيرة تنفتح في الأرض، ما أدى إلى سقوط العشرات من الضيوف إلى الغرفة الموجودة بالأسفل.

ومع انقشاع الغبار، أخذ رواد الحفلة المذعورون التحديق في الحفرة بينما يصرخ الضيوف المصابون في رعب وهم يرقدون بين الأنقاض.

وأمضى موغنيني ويبارا ليلة زفافهما في المستشفى إلى جانب العديد من أصدقائهما، حيث يحتاج حوالي 30 ضيفًا إلى العلاج.

وقال الضيوف إنهم شعروا وكأنه زلزال عندما انفتحت الفجوة الكبيرة وأرسلت الضيوف إلى الأسفل، وهبط رواد الحفلة أمام لوحة جدارية للعشاء الأخير.