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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقلة نوعية بالعمل الإداري.. إنشاء مكتب لهيئة قضايا الدولة بمحافظة شمال سيناء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة

قرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، إنشاء مكتب هيئة قضايا الدولة في ديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة كافة القضايا الخاصة بالمحافظة.

وقال المحافظ، خلال اجتماعه اليوم “الاثنين” مع المستشار صبري الشوادفي المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديري إدارات الشئون القانونية، إن وجود مكتب لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة، هو نقلة نوعية للعمل الإداري بالمحافظة نظرا لحاجة المحافظة إلى إدارة مخصصة لمتابعة كافة القضايا بالمحافظة والادارات التابعة للتواصل بين الإدارات القانونية بالجهات الإدارية، والهيئات القضائية لسرعة الإنجاز وتوفير البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة لكل قضية لتقديم الدفاع بالأدلة والبراهين لحفظ حقوق الدولة والمال العام . 


وشدد المحافظ، على أهمية التثقيف القضائي وضرورة الاهتمام بقضايا الدولة وتقديم الدفوع اللازمة مرفقة بالأدلة والبراهين والمستندات المطلوبة لكل قضية على حدة، والتي تحافظ على المال العام من وازع الضمير المهني لكل مسئول للدفاع عن المال العام وحقوق الدولة وحتى لا تخسر الحكومة قضاياها لنقص المستندات.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الاستفادة من التحول الرقم لسرعة الإنجاز وتبادل المعلومات والأدلة، موجهًا الشكر للسيد وزير العدل والسيد رئيس هيئة قضايا الدولة علي الاستجابة لمطالب المحافظة في انشاء مكتب لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة.

بدوره، قال المستشار صبرى الشوادفي إنه من الضروري وجود تواصل مباشر بين محكمة القضاء الإدارى والجهات الإدارية بمحافظة شمال سيناء.

ولفت إلى أنه سيتم تخصيص أحد مستشاري المكتب لمتابعة القضاء الإداري لسرعة تجهيز المعلومات والمستندات اللازمة ، لمتابعة جميع القضايا المرفوعة على المحافظة والإدارات التابعة، للطعن على الأحكام الصادرة وتقديم الدفاع اللازمة باستخدام السجلات والتحول الرقم .

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