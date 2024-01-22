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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق عملية عسكرية لتأمين النقل التجاري في البحر الأحمر

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال  مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن دول التكتل توصلت إلى اتفاق "من حيث المبدأ" على إطلاق عملية عسكرية لتأمين أعمال النقل التجاري في البحر الأحمر.

كان قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، قال اليوم الإثنين، إن إيران “متورطة بشكل مباشر للغاية” في هجمات السفن التي نفذها المتمردون الحوثيون في اليمن خلال الحرب الإسرائيلية ضد حماس.

ولم يصل براد كوبر، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، إلى حد القول إن طهران وجهت هجمات فردية من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومع ذلك، أقر كوبر بأن الهجمات المرتبطة بإيران توسعت من مجرد تهديد الخليج العربي ومضيق هرمز في السابق إلى المياه عبر الشرق الأوسط الأوسع.

الجيش الأمريكي: إيران متورطة بشكل مباشر في هجمات الحوثيين على السفن

ميليشيات الحوثي تعلن استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن |تفاصيل

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال كوبر: “من الواضح أن تصرفات الحوثيين، ربما فيما يتعلق بهجماتهم على السفن التجارية، هي الأكثر أهمية التي شهدناها منذ عقدين.. الحقائق ببساطة هي أنهم يهاجمون المجتمع الدولي؛ ومن هنا أعتقد أنكم رأيتم الرد الدولي”.

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر ايران

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