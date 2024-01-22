أسامة قابيل: العصفورة والمشعلالاتي في الشغل شياطين بشرية تدمر المؤسسات والمجتمعات

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن ذكر الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون بالامتناع عن أذى الناس باللسان بالغيبة والنميمة، مضيفا: "كام أسرة باظت ومؤسسة فشلت، بسبب المشعلالاتي اللى بيوقع بين الناس ده بيقوم بشغل الشيطان".

وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار تليفزيوني، اليوم الاثنين: "ده بيقوم بشغل الشيطان، وده الكلام اللى قاله القرآن الكريم، ده تلاقي المؤسسة فى الناس ناجحة وشغالة، وتلاقي اللي يطلق عليه العصفورة يقوم بنقل الكلام من هنا لهنا ويوقع بين الناس، وده مش شغله، الشغل له قواعد بتحكم العمل، لكن الناس اللى بنتقل الأمور الشخصية والحياة الخاصة دول بيقوموا بفعل شيطاني إبليسي، وبينغز زى الشيطان"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم" (الأعراف: 200).

وأضاف: "تلاقي العصفورة ده يقعد ينقل الكلام، ويقول فلان عمل وفلان اشترى، طيب ليه بيعمل كده، تفتكر هو شاف شغله وعمل التاسكات اللى مكلف بيها، ولا بيقوم بالعمل ده تطوعي".