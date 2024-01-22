محافظ الغربية يترأس اجتماع لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماع لجان المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحافظة الغربية والذى يهدف بالارتقاء بجودة حياة الاسرة المصرية في كافة القطاعات من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان ، جاء ذلك بحضور رؤساء وأعضاء لجان المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية .

وخلال الاجتماع قرر المحافظ إعادة تشكيل اللجان لتتماشى مع الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2023-2030 فأصدر المحافظ 6 لجان وهم لجنة الحوكمة والمتابعة والتقييم(اللجنة العليا) برئاسة محافظ الغربية ،لجنة حماية الحقوق الإنجابية ، لجنة الاستثمار في الثروة البشرية ، لجنة تدعيم دور المرأة ، لجنة التعليم والتعلم ، لجنة الاتصال والاعلام من اجل التنمية.

كما وجه المحافظ بإطلاق حملة توعوية كبرى بمحاور المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية لتجوب الشوارع بالقرى والنجوع والمدن من خلال التنسيق بين كافة الجهات بالمحافظة مشددا على ضرورة الإعداد والتدريب الجيد لسفراء المشروع من مختلف الفئات العمرية ليكونوا خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية .

وأشار إلى ضرورة العمل الجاد بين كافة اللجان وفقا لخطة منهجية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لخدمة المواطنين بالمحافظة، ومؤكدا على أهمية التنسيق الجيد بين كافة اللجان والجهات المختصة والتكامل بينهم في تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية.

واختتم المحافظ الاجتماع بالاستماع إلى آراء ومقترحات الحضور لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.