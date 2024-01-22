بعد تعرضه لانهيار جزئي.. النيابة الإدارية تعاين عقار دسوق وتستمع لشهود العيان

أجرت النيابة الإدارية بدسوق، اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "سعد زغلول" بمدينة "دسوق" بمحافظة "كفر الشيخ"، والذى انهار جزئياً مساء أمس الأحد؛ مما أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخرين من جراء الانهيار، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة.

وشكل المستشار محمد جاد- مدير النيابة الإدارية بدسوق، فريقاً من أعضاء النيابة ضم كلًا من: هاني العريان - رئيس النيابة، وصلاح المرسى - رئيس النيابة، ومحمد البنا - معاون النيابة، وكلفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز مدينة دسوق، وعضو إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

وتبين من المعاينة: أن العقار عبارة عن دورٍ أرضي وأربع طوابق علوية، جرى بناؤه دون ترخيص قبل العمل بالقانون الحالي، ومشيّد بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء أمس الأحد فوجئ المارة بسقوط الحائط الجانبي وشرفة الطابق الخامس من الناحية المطلة على شارع "سعد زغلول"؛ مما أسفر عن وفاة أحد البائعين الجائلين الذي تصادف تواجده أسفل العقار، وإصابة اثني عشر مواطناً آخرين.

واستمع فريق النيابة الإدارية بدسوق لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة، وفي أعقاب ذلك انتقل فريق التحقيقات لمستشفى "دسوق" العام، حيث جرى سؤال مدير المستشفى للوقوف منه على حالة المصابين الصحية، والاستماع لشهادة عددٍ منهم ممن سمحت حالته الصحية بالإدلاء بشهادته عن الحادث.

وقد تولت النيابة الإدارية بدسوق استكمال التحقيقات، حيث قرر هاني العريان - رئيس النيابة: استدعاء مدير التنظيم بالوحدة المحلية بمركز مدينة دسوق. وجارٍ استكمال التحقيقات.

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