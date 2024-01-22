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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 38 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن.

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 وغادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33133 طن تشمل : 2675 طن رمل و 3079 طن فاصوليا معبأ و 6400 طن كلينكر و 2000 طن كسب صويا و 11350 طن يوريا و 3455 طن مولاس و 1500 طن اسمنت معبأ و 2674 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47229 طن تشمل : 12000 طن ذرة و 1694 طن خشب زان و 14472 طن قمح و 10100 طن خردة و 26 طن زيت طعام و 8937 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 907 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 448 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4160 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120649 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 177170 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5864 شاحنة .

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