ميناء دمياط يستقبل 38 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن.

وغادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33133 طن تشمل : 2675 طن رمل و 3079 طن فاصوليا معبأ و 6400 طن كلينكر و 2000 طن كسب صويا و 11350 طن يوريا و 3455 طن مولاس و 1500 طن اسمنت معبأ و 2674 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47229 طن تشمل : 12000 طن ذرة و 1694 طن خشب زان و 14472 طن قمح و 10100 طن خردة و 26 طن زيت طعام و 8937 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 907 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 448 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4160 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120649 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 177170 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5864 شاحنة .