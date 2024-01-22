الرئيس الصومالي يلتقي فرماجو في قطر

التقى رئيس الصومال حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين مع الرئيس السابق للبلاد محمد عبد الله فرماجو في الدوحة وبحثا الأوضاع في البلاد.

وشدد الرئيس الصومالي على الإنجازات الفعالة التي حققتها الحكومة في الحرب ضد الإرهاب وجهود إسقاط الديون ورفع حظر الأسلحة، بحسب ما أوردته وكالة الانباء الصومالية "صونا".

وأشاد محمود بكيفية توحيد شعب الصومال ومسؤوليه وقادته دفاعا عن الاستقلال والوحدة وتضامن الصومال شعباً وأرضاً.

ووصل الرئيس الصومالي في وقت سابق من اليوم الإثنين إلى قطر قادما من القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة أيام.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" إن محور هذه الزيارة اجتماع رفيع المستوى بين الرئيس حسن شيخ محمود وأمير قطر الأمير تميم بن حمد، ومن المتوقع أن يشمل جدول الأعمال مجموعة من المواضيع الحاسمة لمصالح كل مقديشيو والدوحة.

وكان في استقبال الرئيس الصومالي لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، إبراهيم يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية، ومحمد أحمد شيخ علي سفير الصومال لدى الدوحة.