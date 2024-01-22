أعنف معارك حرب غزة.. جيش الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في موطن السنوار

عاني جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، من أعنف أيام القتال في منذ بدء العدوان علي غزة، تحديدا في غرب خان يونس جنوبي القطاع، حيث تكبد خسائر فادحة في موطن كبار قادة حماس يحيي السنوار ومحمد الضيف وآخرين غيرهم.

أكدت مصادر عبرية، مقتل 22 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنيين، واستهداف دبابة وتفجير نفق في خانيونس في جنوب قطاع غزة.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حادث انفجار شاحنة المتفجرات هو حدث بسيط مقارنة بما حدث في خان يونس اليوم.

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي قام باستدعاء قوات إنقاذ إلى غربي خان يونس في قطاع غزة بعد انفجار نفق مفخخ بجنوده وضباطه.

لفتت إلى أن “انفجار النفق المفخخ غربي خان يونس تسبب بانهيار مبانٍ في منطقة تجمع للجنود الإسرائيليين”.

قتلي ومصابين في صفوف جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل 3 ضباط في معارك غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: “قتل 3 ضباط في المعارك التي دارت غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهم: الرائد دافيد ناتي الفاسي (27 عاما) من بئر السبع، من الكتيبة 202 من لواء المظليين، الرائد إيلي ليفي (24 عاما) من تل أبيب، قائد سرية في الكتيبة، والنقيب إيال مبورخ تويتو (22 عاما) من بيت جمالائيل، قائد فصيلة في الكتيبة”.

وأضاف: “ أصيب جندي آخر من الكتيبة 202 بجروح خطيرة.. وأصيب جنديان آخران من كتيبة الهندسة 603، بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.. وتم نقل الجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات، وتم إبلاغ ذويهم”.

جيش الاحتلال يدفع بـ 4 ألوية للهجوم علي خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه شن هجوما واسعا على مركز ثقل كتيبة خان يونس التابعة لحركة حماس، غرب مدينة غزة، والتي تعتبر مقرا لقيادات الحركة مثل يحيى السنوار ومحمد ضيف.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته تحاصر المنطقة وبدأت في التقدم داخله باتجاه أهداف تابعة لحركة حماس، بما في ذلك القواعد العسكرية.

أوضح أن “العملية العسكرية في خان يونس ستستمر عدة أيام؛ والهدف هو ضرب مقرات حماس”.

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فرقة عسكرية كاملة مكونة من 4 ألوية، المظليين وجفعاتي والكوماندوز والمدرع السابع، تشارك في الهجوم على غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.