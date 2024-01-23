وفاء عامر: الفنان إسلام إبراهيم لديه طيبة كبيرة ويجب الخير لزملائه

أكدت الفنانة وفاء عامر، أنه أنا واحدة من جمهور الفنان إسلام إبراهيم، مشيرة إلى أنه تربطني معه علاقة أخوية، معلقا "أنا أحب الطيبة الموجودة به وتلقائيته الشديدة وحب الخير لزملائه".

وقالت وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، أنه عملت معه في مسلسل "راجعين يا هوى"، مؤكدة أنه أدى دوره بشكل جيد في هذا العمل.

العمل مع الفنان إسلام إبراهيم في المسرح.

وتابعت الفنانة وفاء عامر أنه تعرفت على الفنان إسلام إبراهيم في عيادة طبيبة أمراض جلدية، مؤكدة أنه أرغب في العمل مع الفنان إسلام إبراهيم في المسرح.