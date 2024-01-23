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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

مياه القناة التأكيد
مياه القناة التأكيد على جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، علي رفع درجة الاستعداد في محافظات " السويس والإسماعيلية و بورسعيد"، تحسبًا لموجة التقلبات الجوية والأمطار المحتملة، وأى تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، علي جاهزية المحطات والروافع، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، مع تحديد النقاط الأكثر تضرراً من تجمعات المياه وتحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم وغرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووضع السيناريوهات البديلة .

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وأضاف رئيس شركة مياه وصرف القناة، أنه تم مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الأحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة، وتواجد مديري المناطق، الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية، بالتنسيق الكامل والتام مع غرفة العمليات.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، علي تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للقيام بأخذ العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة علي مدار الساعة وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب، والعمل بصفة مستمرة علي تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم التأكيد على جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحى، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، مؤكدًا أن شركة محافظات القناة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال حدوث أمطار غزيرة أو السيول من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع شنايش وبالوعات مطابق صرف الأمطار، وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحى، وأنتشار السيارات في الأماكن المخصصة لها.

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