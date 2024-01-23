بوتين: الاقتصاد المصري حصل على صناعة جديدة وهي الطاقة النووية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك 90 طالبا مصريا حصلوا على التعليم الخاص بالطاقة النووية، و"نقدم المساعدة لـ الأصدقاء المصريين خلال مدة هذا المشروع".

وأوضح أن "الاقتصاد المصري حصل على صناعة جديدة وهي الطاقة النووية".

وقدم الشكر لـ العاملين في هذا المشروع على عملهم.

وقال بوتين: “مصر صديق قريب لنا، وهناك علاقات استراتيجية، وهناك تبادل تجاري بين مصر وروسيا، والذي نما بنسبة 20% في الأشهر الأخيرة”.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا دعمت مصر لـ مجموعة البريكس، وأن روسيا هي رئيسة المجموعة خلال هذا العالم، وسيتم دعم مصر.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الثلاثاء، مراسم الصبة الخرسانية الأخيرة للوحدة الرابعة بمفاعل الضبعة النووية.



