الاقتصاد المصري حصل على صناعة جديدة.. أبرز تصريحات رئيس روسيا اليوم بمشروع الضبعة النووية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدة تصريحات خلال كلمته اليوم عبر الفيديو كونفرانس أثناء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية، والتي جاءت فيما يلي:

أثناء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية



الرئيس الروسي: مشروع الضبعة النووية سيعزز الطاقة والاقتصاد المصري



بوتين: آفاق كبيرة في تطوير تعاوننا مع مصر عبر انضمامها لمجموعة البريكس



بوتين: الاقتصاد المصري حصل على صناعة جديدة وهي الطاقة النووية



بوتين: نشهد مرحلة جديدة من بناء المحطة النووية في مصر



بوتين: محطة الضبعة النووية مشروع ضخم يضم 16 ألف عامل



بوتين: «روساتوم» تعتزم بناء 4 وحدات بمحطة الطاقة النووية في مصر



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مصر صديق قريب لنا، وهناك علاقات استراتيجية، وأن هناك تبادل تجاري بين مصر وروسيا، والذي نما بنسبة 20% في الأشهر الأخيرة.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا دعمت مصر لـ مجموعة البريكس، وأن روسيا هي رئيسة المجموعة خلال هذا العالم، وسيتم دعم مصر.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء مراسم الصبة الخرسانية الأخيرة للوحدة الرابعة بمفاعل الضبعة النووية



قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن محطة الضيعة النووية ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

وأضاف “بوتين” خلال كلمته في افتتاح محطة الضبعة النووية، أن المشروع يعد من أهم المشاريع بين روسيا ومصر، وإنجازها سيساهم في تعزيز الطاقة وتطوير الصناعات الحديثة وتوفير فرص عمل للمختصين.

وشدد على محطة الضبعة النووية من أهم المشاريع المشتركة بين مصر وروسيا، متابعا: مصر تعتبر صديق قريب لنا وشريك استراتيجي.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال كلمته اليوم، إن محطة الضبعة النووية ستنعكس إيجابيا علي الاقتصاد المصري.

وأضاف الرئيس الروسي: “نتعاون مع مصر فى المواد الغذائية وتطوير المنطقة الصناعية بالقرب من قناة السويس وهناك ىفاق كبيرة فى تطوير تعاوننا عبر إنضمام مصر إلى مجموعة البريكس حيث أن روسيا دعمت مصر فى إنضمامها للمجموعة”.

وتابع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: “سنقوم ما بوسعنا أن تصبح مصر فعالة ضمن عمل هذه المجموعة.. ونأمل أن تشارك مصر فى تلك الفعاليات الخاصة بالمجموعة”، لافتا إلى أن محطة الضبعة النووية أهم المشروعات المشتركة بين روسيا ومصر.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحرص على تقديم المساعدة لمصر، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري حصل على صناعة جديدة وهي الطاقة النووية.

ووجه الرئيس الروسي الشكرخلال كلمته عبر فيد كونفراس أثناء صب الخرسانة بمحطة الضبعة بحضور الرئيس السيسي لكافة العاملين في هذا المشروع: “أود أن أشكركم على عملكم الباسل”، لافتًا إلى أن المشروع تم بالتعاون بين الأيادي المصري و الروسية.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي عبر الفيديو كونفرانس بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع المشاركين في الاحتفالية الخاصة بمراسم صب الخرسانة في قاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية، قائلا: «بدأت مرحلة جديدة في بناء المحطة النووية في مصر».

وأضاف بوتين، خلال كلمته أثناء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية، أنّ هذه الخطوة أحد أهم المشاريع بين مصر روسيا، وإنجازها يساهم في تطوير الاقتصاد المصري ويعزز قاعدة الطاقة وتطوير الصناعات الحديثة وفتح أماكن عمل للمختصين».

وتابع الرئيس الروسي: «في القرن الماضي، المختصون السوفييت شاركوا بشكل كبير في تطوير الاقتصاد والدفاع في مصر، وقدّموا المشروعات المتطورة في مصر مثل السد العالي، وبنوا شركات كثيرة ما زالت تعمل حتى اللحظة».

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ محطة الضبعة النووية مشروع ضخم يضم أكثر من 16 ألف عامل مصري وروسي، يعملون جنبا إلى جنب.

وأضاف بوتين، في كلمته خلال صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر «فيديو كونفراس» أنّ روسيا تحضر الكوادر المختصة وممثلي شركة «روساتوم» للعمل في المشروع، وحصل أكثر من 90 طالب مصري على التعليم المطلوب في هذا المجال.

وتابع بوتين: «نقدم المساعدة لأصدقائنا المصريين طوال مدة عمل المشروع، بما في ذلك تقديم الوقود النووي والتعامل مع النفايات النووية، والاقتصاد المصري حصل على صناعة جديدة وهي الطاقة النووية»، موجّها الشكر للعاملين في المشروع وتمنى لهم النجاح والتوفيق.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على استمرار التواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنّهما التقيا خلال قمة روسيا وإفريقيا وجرت مناقشات بينهما حول القضايا الأساسية والإقليمية والدولية والعلاقات بين البلدين، فضلا عن تبادل الآراء حول الأحداث الجارية في فلسطين، والمرتبطة بالمجال الإنساني.

وأضاف بوتين، خلال مشاركته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعالية الاحتفال بصب الخرسانة للوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية، أنّ شركة «روساتوم» ستقوم ببناء 4 وحدات بمحطة الطاقة النووية في مصر، وتقدم 4200 ميجا وات بكل سنة، و73 مليار كيلو وات من الطاقة الكهربائية سنويًا، وهي بخلاف محطات الفحم الحجري والغازية ليس لها أي انبعاثات وتعد صديقة للبيئة.

وتابع: «شركة «روساتوم» هي الرائدة في مجال الطاقة النووية السلمية وتتخذ القرارات والإجراءات الهندسية الحديثة والتقنيات العصرية أيضا، كما تتبع معايير الأمان العالية ووفق الوكالة الطاقة الذرية تعتبر من أكثر الجهات التزاما بمعايير شديدة للأمان».