شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وحسم خالد العامري، شقيق العامري فاروق نبأ وفاة نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، والذي انتشر اليوم الثلاثاء.

وكتب شقيق العامري فاروق: " أخي العامري لا زال على قيد الحياة، إذا حدث شئ احنا أخواته وهنعلن ، إزاي الناس تعلن وفاته وهو على قيد الحياة، دي حاجة تستخبى؟.

وكان العامري فاروق قد دخل في غيبوية منذ شهرين إثر تعرضه لنزيف في المخ ، وأجرى عدة جراحات .