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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعليق ساخر من أحمد السعدني على أحدث صورة تجمعه بمحمد عبدالرحمن

صدى البلد

نشر الفنان أحمد السعدني صورة تجمعه بالفنان عبد الرحمن توتة أثناء تواجدهما جوائز Joy Awards بدورته الرابعة الذي أقيم السبت الماضي، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية،  من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

 

وعلق عليها ساخرًا: منك لله يا توتا مليش صورة لوحدي و حسستني اننا محمد فراج و بسنت شوقي و قلت ماشي انما النظره اللي انت باصصهالي في اول صوره دي محتاج ليها تفسير هو انا واكل عليك فلوس و لا حاجه 
(لرؤية النظره بوضوح زوووم للصوره

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وعرضت مؤخرًا مسرحية “ كازانوفا” بطولة الفنان أحمد السعدنى والفنانة هنا الزاهد، على المسرح العالمى فى بوليفارد سيتى بالرياض، ويستمر العرض حتى 13 يناير الجارى.

تدور أحداث المسرحية حول "حميده" الذي يريد تزويج ابنته "جوجو" لإبن شقيقه "نوفل" المهندس الخام الذي ليس له تجارب عاطفية سابقة، بينما تريد شاهينور زوجة "حميدة" تزويج "جوجو" لإبن شقيقتها الراقص "سلفادور" سليل العائلة الأرستقراطية و الذي يجيد التعامل مع النساء فيقرر والدها حميدة أن يصنع تاريخاً عاطفياً لنوفل مع نجمة استعراضية شهيرة ليبهر "جوجو" فمن يفوز بقلب "جوجو" ؟

وروجت الصفحة الرسمية لموسم الرياض لمسرحية "كازانوفل" عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت :" مسرحية "كازانوفل" من بطولة أحمد السعدنى ومحمد عبد الرحمن توتا وهنا الزاهد ، على المسرح العالمى فى بوليفارد سيتى من ٩ إلى ١٣ يناير.

 

احمد السعدنى محمد عبد الرحمن توتة أخر أعمال أحمد السعدني حفل توزيع الجوائز joy awards

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