ريلمي تطلق رسميا Realme Note 50 ببطارية 5000 مللي أمبير

أصدرت شركة Realme ريلمي الصينية رسميًا هاتف Realme Note 50، وهو أول طراز لها من سلسلة Note، حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة منها بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع شاشة عالية الجودة.

وحصل هاتف ريلمي Realme Note 50 على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 6.74 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 560 شمعة في المتر المربع.

هاتف ريلمي Realme Note 50 بكاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل مدعومة بكاميرا ثانوية QVGA، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، بحسب Gizchina.

ويعمل هاتف ريلمي Realme Note 50 بمعالج من نوع Unisoc Tiger T612، كما يأتي مع 4 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. يمع واجهة المستخدم Realme UI T Edition ونظام التشغيل Android 13.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme Note 50 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، مع تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، ومقبس سماعة الرأس، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع على جانب الهاتف.