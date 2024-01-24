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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أرخص موبايل سامسونج بمواصفات عملاقة.. وتحذير عاجل من رسائل خبيثة تستهدف مستخدمي واتساب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

موبايل أوبو Oppo بمواصفات جبارة وسعر مناسب للشباب


يُعد هاتف أوبو Oppo A18 من أفضل هواتف الشباب والفئة المتوسطة التي أطلقتها شركة أوبو الصينية مؤخرًا، حيث يضم بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا مميزة ومعالج جيد، بالإضافة إلى سعر مناسب.    

 

كيف تعثر على الكاميرات المخفية في غرف الفنادق؟


تُسبّب الكاميرات المخفية إزعاجًا كبيرًا للمسافرين في غرف الفنادق، والمنازل المستأجرة، والسفن السياحية، وحتى حمامات الطائرات، مما يجعل العديد من المسافرين يتساءلون، هل يمكن للكاميرا المخفية أن تراقبنا؟.

 

اشتريه وانت مغمض.. أفضل هاتف شاومي للفئة المتوسطة


يعد هاتف +Redmi Note 12 Pro من شركة شاومي واحدًا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي قدمتها الشركة في الفترة الأخيرة، حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات المميزة أبرزها كاميرا دقة 200 ميجابكسل.

 

لمحبي الفلاجشيب.. أرخص موبايل سامسونج بمواصفات عملاقة


منذ أيام أطلقت شركة سامسونج هواتف Galaxy S24 الرائدة والتي تتميز بمواصفات عملاقة إلا أن سعرها مرتفع للغاية، وقد يقترب من 90 ألف جنيه أو أكثر، الأمر الذي يجعل محبي هواتف الفلاجشيب يبحثون عن هواتف أخرى رائدة بسعر أقل.

 

لا تستجب لها.. تحذير عاجل من رسائل خبيثة تستهدف مستخدمي واتساب


حذَّر خبراء في مجال الأمن السيبراني من انتشار رسائل خبيثة عبر تطبيق واتساب WhatsApp  تخدع المستخدمين بعروض عمل مزيفة حيث تسعى هذه العروض إلى اختراق بيانات المستخدمين الحساسة وأيضًا سرقة أموالهم.

 

ريلمي تطلق رسميًا Realme Note 50 ببطارية 5000 مللي أمبير


أصدرت شركة Realme ريلمي الصينية رسميًا هاتف Realme Note 50، وهو أول طراز لها من سلسلة Note، حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة منها بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع شاشة عالية الجودة.

 

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