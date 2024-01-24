صحيفة أمريكية: حماس مستعدة للإفراج عن جميع المحتجزين من النساء والأطفال

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، إن قيادة حركة حماس أبلغت الوسطاء الدوليين بأنها مستعدة لمناقشة اتفاق لإطلاق سراح جميع النساء والأطفال المحتجزين لديها مقابل وقف كبير للحرب على قطاع غزة.

وبحسب ما هو معروف في إسرائيل، فإن عددهم 19 امرأة وطفلين أسيرين، نحو خمسة منهم في خطر على الحياة وبعضهم جنديات بجيش الاحتلال.

وأشار الوسطاء إلى أن خطوة حماس تأتي في أعقاب الاقتراح الإسرائيلي، الذي طلب إطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين مقابل وقف إطلاق النار لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، والذي يتضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدة مناطق في غزة والسماح للفلسطينيين بالتحرك في منطقة متفق عليها.

وأبلغ المسئولون في إسرائيل الوسطاء أنهم متشككون في حدوث اختراق محتمل في المحادثات، لكنهم على استعداد لمواصلة مناقشة المبادئ التوجيهية للصفقة.

ودعا الدبلوماسيون المشاركون في الوساطة حماس وإسرائيل إلى الاتفاق على عملية مرحلية تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإنهاء الحرب.

وقبل قليل، علق مصدر إسرائيلي مسئول مشارك في المفاوضات مع حماس، صباح اليوم الأربعاء، على التقارير التي تتحدث عن تقدم في المفاوضات بين الأطراف.

وقال المسئول الإسرائيلي بحسب القناة السابعة العبرية، إن "التقارير التي تحدثت عن تقدم في المحادثات وتحقيق انفراجة غير صحيحة".

وأضاف: "مما نفهمه أن هناك تصلبا في المواقف على الجانب الآخر".