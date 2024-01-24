صحف السعودية| وزارة الشؤون الإسلامية ترصد 3000 تعد وتجاوز على خدمات المساجد.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الاثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، خلال السنوات الخمس الماضية، أكثر من 3000 تعد وتجاوز على خدمات المساجد في مختلف المناطق، تضمنت التعديات التي تتم على الكهرباء والمياه.

وعالجت الوزارة، أكثر من 2500 تعدٍّ وتجاوز، عبر الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي تعدٍّ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه أو استغلال مرافق المساجد وممتلكاتها لغير ما خصصت له، وذلك في إطار حرصها على المال العام والحفاظ على قداسة بيوت الله.

ودعت الوزارة، المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعدٍّ على خدمات أو ممتلكات المساجد بالتواصل عبر مركز تلقي البلاغات (1933)، أو بزيارة فروعها بالمناطق لتقديم البلاغات، مؤكدة أهمية دور المواطن والمقيم في تحقيق رسالة الوزارة في العناية بالمساجد والمحافظة على أملاكها.

وفي خبر آخر، قدم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، العام الماضي، 669.572 خدمة ما بين علاجية وتأهيلية ووقائية وتوعوية، وخدمات تطويرية وإدارية مساعدة.

وأشار إحصاء صادر عن المجمع، إلى فتح 10.103 ملفات جديدة لمرضى نفسيين ومرضى إدمان من الجنسين، واستقبال 40.299 حالة في قسم الإسعاف والطوارئ ما بين حالات إدمانية وأخرى نفسية، واستقبال 65.471 حالة في العيادات الخارجية، إضافة لتقديم خدمة الطب الاتصالي والعيادات الافتراضية لـ9.721 حالة، فيما تم تقديم 4.068 خدمة تنويمية في الأقسام الداخلية ومنزل منتصف الطريق ومركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، وتم تنفيذ 7.049 زيارة عبر الفرق العلاجية للمريضات والمرضى النفسيين في منازلهم والبالغ عددهم 681 مستفيداً.

وتضمنت الخدمات صرف 179.401 وصفة طبية للمرضى، منها 15.083 وصفة تم إيصالها إلى المرضى في منازلهم، وتقديم 8.361 خدمة نفسية، و19.330 خدمة اجتماعية، و1.846 خدمة إرشاد علاج إدمان، كذلك إجراء 236.357 فحصاً مخبرياً، وإعداد 15.912 تقريراً ما بين مدنية وجنائية، وعمل 942 أشعة، وتقديم 4.799 خدمة علاج أسنان، كما تم تقديم خدمة الرعاية اللاحقة لـ236 متعافياً من الإدمان، واحتفل بتخريج عدد من المتعافين من الإدمان بعد إنهائهم البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص لهم، إضافة إلى تقديم 35.600 خدمة تأهيلية لـ26.629 مستفيداً ومستفيدة من المرضى المنومين ومرضى الرعاية النهارية، وكذلك تقديم 2.777 خدمة عبر إدارة تجربة المريض، وإتاحة 137 فرصة تطوعية استفاد منها 1.447 متطوعاً ومتطوعة، وتنفيذ 227 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 5.893 متدرباً ومتدربة، وتعامل قسم أهلية العلاج مع 1.650 إحالة طبية.

صحيفة المدينة

قفز ترتيب المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للإحصاء في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي 25 مرتبةً، إذ احتلت المرتبة الأولى خليجياً، وتقدَّمت بأربع مراتب في المؤشر ذاته بين دول مجموعة العشرين (G20) حيث جاءت في المرتبة 15 بعد أن كانت في المرتبة 19 في التقييم السابق عام 2019م.

وأعلن البنك الدولي مؤخراً عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية (SPI) الذي شمل 186 دولة، ويتناول خمسة محاور رئيسة موزعة على أكثر من 52 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات البيانات والمنتجات الإحصائية ومصادر البيانات والبنية التحتية، موضحاً أن المملكة حقَّقت 100 % في محور استخدام البيانات، كما حققت في التقييم نسبة 80,8 % بقفزة كبيرة عن التقييم السابق الذي بلغ 63,4 % في عام 2019م، وكانت الأعلى تقدمًا بين دول مجموعة العشرين بمعدل تقدم بلغ 17,4 %

وفي خبر آخر، تشهد هيئة الصحفيين السعوديين، الأحد المقبل منافسةً حاميةً بين 23 زميلًا وزميلةً تقدَّموا لخوضِ هذه الجولة.

وضمَّت أسماء المتقدِّمين خبراتٍ دوليَّةً، ووجوهًا شابَّةً من صُحف، ومجلَّات، وقنواتٍ، ومواقعَ عريقةٍ، تؤكِّد أهميَّة كلِّ صوت، وتعكسُ رغبةَ المتنافسين في تشكيل مجلسٍ يُثري السَّاحة الصحفيَّة، ويواكبُ المتغيِّراتِ والقفزاتِ السعوديَّةَ العالميَّةَ على جميع الأصعدة.

بدوره، أهاب رئيسُ مجلس إدارة الهيئةِ خالد المالك بأعضاءِ الجمعيَّةِ العموميَّةِ المتفرِّغين ممَّن سدَّدوا رسومَ الاشتراك عن العام المالي 2023م، الاستجابة للدَّعوةِ التي تمَّ إرسالها لهم؛ لحضورِ اجتماعِ الجمعيَّةِ العموميَّةِ التي ستُعقدُ في السَّاعة الثانية عشرة والنِّصف من ظهر يوم الأحد 28 يناير الجاري، بمقرِّ الهيئةِ بالرِّياض، وسيبدأ تسجيلُ الحضورِ من السَّاعة الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه.

صحيفة الوطن

فاز الرئيس الأمريكي السابق - والمرشح حاليا- ، دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامشير، وذلك ضمن مسيرته للفوز بتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبهذا الفوز في نيو هامشير حقق ترامب انتصارا كبيرا من شأنه أن يجعل المنافسة في نوفمبر المقبل ضد الرئيس جو بايدن تبدو أكثر احتمالا من أي وقت مضى.

وظفَرَ ترامب ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في نيوهامشير بعد هزيمة منافسته الوحيدة، نيكي هايلي.

ويعد هذا الفوز هو ثاني فوز مهم لترامب ضمن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.

وفي خبر آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، استمرار الإنخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ويمتد تأثيرها على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة.

كما تتهيأ الفرصة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك، الجوف(القريات) والحدود الشمالية(طريف).