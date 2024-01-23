بعد إغلاق دام 13 عاما..إعادة فتح السفارة السعودية في سوريا بهذا التوقيت

توقعت تقارير إعلامية سورية أن يتم إعادة افتتاح السفارة السعودية في سوريا في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، بعد إغلاقٍ استمر لمدة تقارب 13 عاماً.

وبحسب التقارير السورية، فقد قام وفدٌ سعودي بزيارة دمشق أخيرًا، ومن بين أجندة الوفد كان إعداد وإعادة افتتاح السفارة والقنصلية السعوديتين في سوريا.

ومن المتوقع أن يقوم فنيون سعوديون بعمليات تفتيش دقيقة للمباني المخصّصة للبعثات الدبلوماسية السعودية، استعدادًا لإعادة افتتاحها.



وكان السادس من ديسمبر الماضي، شهد تمّ تعيين الدكتور محمد أيمن سوسان؛ سفيرًا لسوريا في السعودية، وفي 24 من الشهر نفسه، تسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السعودية، عبدالمجيد السماري؛ نسخة من أوراق اعتماد السفير.