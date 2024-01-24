وقت محوري.. السيسي: ذكرى عيد الشرطة اليوم وسط تحديات غير مسبوقة بالمنطقة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “تضحيات الشهداء نقدرها ونتحمل جميعا مسئولية كبري فى أن نقابل كرم الشهداء بكرم وتضحياتهم بتضحية وأن نحقق حلمهم لمصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل”.

وأضاف الرئيس ، خلال الإحتفالية بالذكرى الـ ٧٢ لعيد الشرطة: “إن ذكري اليوم تأتي فى وقت محورى تواجه فيه منطقتنا تحديا غير مسبوقا ومصر تواجه واقعا إقليميا خطيرا، فقد كان موقفنا فى التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة فى غزة واضحا منذ البداية وقائما على الشعور العميق بالإنسانية لمصر بالوقوف دائما بجانب الشعب الفلسطيني”.

وتابع الرئيس السيسي: “إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا تحديات إقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت أساس متينا يعيننا بإذن الله على عبور التحديات”.