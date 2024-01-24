حاسبات عين شمس تحصد 4 جوائز بمسابقة الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي بالجامعة

أعلنت جامعة عين شمس نتائج مهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي للعام الجامعي 2023/2024، تحت رعاية الدكتورة نجوي بدر عميدة كلية حاسبات عين شمس والدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حاسبات عين شمس

عرض فريق طلاب المسرح بالكلية مسرحية "ليالي الانس" يوم 8 يناير 2023 ضمن المهرجان، وفازت ندى محمد جائزة أفضل ملابس المركز الثالث عن ملابس العرض المسرحي، هاني عادل جائزة أفضل موسيقى "المركز الثاني" عن موسيقى العرض المسرحي، محمد فتح الباب جائزة أفضل ديكور "المركز الثالث" مكرر عن ديكور العرض المسرحي، والطالب/ إبراهيم أشرف محمد جائزة أفضل ممثل دور ثاني "المركز الأول " عن العرض المسرحي "ليالي الأنس".

وفي أجواء احتفالية مبهرة شهد أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ،الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول والذي أقامه قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع رئيس الجامعة تحت الإشراف والتنسيق الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة وذلك بحضور لفيف من الساده عمداء ووكلاء كليات الجامعة.

تضمن المهرجان فقرات فنية لكورال اون بقيادة المايسترو محمود صابر وكورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد حيث قدمت فرق الكورال عددا من الأغاني والميدلى شهدت تفاعلا كبيرا من السادة الحضور وعرضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانين حسن شحاته ومعرضا للفنون التشكيلية.

وفي كلمته أبدى الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس سعادته البالغة بالحضور الطاغي لشباب الجامعة والحس الفني الذي يتمتع به الحضور والذي ظهر جليا من خلال التفاعل بينهم وبين الطلاب الفنانين مؤكدا ان الفن هو قوة مصر الناعمة في بلد الفنون و أشار سيادته الى تقديره للطلاب الذين حرصوا على حضور المهرجان رغم الامتحانات وأكد على دعم الجامعة الكامل للطلاب المتميزين في كافه المجالات من خلال قطاع التعليم والطلاب، والاهتمام بتوفير كافة الامكانيات اللوجيستية والبيئة المناسبة لتنمية قدراتهم مما يعكس إيمان الجامعة بأن العلم والتعليم والنشاط الطلابي هم أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.

وأوضح الدكتور محمد ضياء، أن الجامعة تضم نخبة متميزة من الطلاب المتميزين في مختلف المجالات الفنية والرياضية والثقافية والجوالة والأنشطة العلمية، مما انعكس على رفع اسم جامعة عين شمس بين مصاف الجامعات محليا ودوليا.

كما قام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب والكليات الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وجاء في المركز الاول كلية الاداب عن العرض المسرحي "حياة شخص ما" من تأليف واخراج محمد رضا والمركز الثاني كلية التربية النوعية عن العرض المسرحي "مخلفات مصنع الكرتون" من تأليف محمد السوري واخراج إفرايم كامل ، والمركز الثالث كلية التربية عن العرض المسرحى " تاجر البندقية" لوليم شكسبير من اخراج يوسف محمد.