استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 75 في قصف إسرائيلي على مبنى الأونروا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 75 في هجوم إسرائيلي على مبنى تابع لها في خان يونس.

وقال مدير “الأونروا” في قطاع غزة، إن “دبابتان قصفتا مبنى يضم 800 شخص تابعا للوكالة في خان يونس بعد ظهر اليوم”.

وأضاف: “فريق من منظمة الصحة يحاول معنا الوصول للمكان والقوات الإسرائيلية تغلق الطرق المؤدية إليه”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "الأونروا"، أن النيران تشتعل في مباني تابعة لها في خان يونس وتحاصر النازحين، وذلك بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمركز الوكالة.

وقال مدير شؤون الأونروا في غزة، إنه بسبب القصف الإسرائيلي مركز الوكالة الذي يؤوي 10 آلاف نازح في خان يونس، وقع عدد كبير من المصابين.

وأشار مدير وكالة الأونروا، أن القتال يشتد في مدينة خان يونس بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.