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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قالوله مفيش كورة تاني.. طـ.فل يقفز من الرابع في التجمع الخامس| ما القصة؟

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة سقوط طفل في العقد الثاني من العمر، من الطابق الرابع بمنزل أسرته في كمبوند شهير في التجمع الخامس بسبب خلافات معهم بسبب لعب الكرة.

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سقوط طفل من الرابع في التجمع الخامس

حيث استعلمت النيابة في القاهرة عن الحالة الصحية للطفل المصاب، كما فحصت كاميرات وآلات المراقبة في الكمبوند واستمعت لأقوال أسرة الطفل المصاب والذي تبين إصابته بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد وايضا الاستماع لأقوال شهود العيان على الواقعة.

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وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى أفادت باستقبال طفل بالغ من العمر 15 عاما مصاب بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة لكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الطفل بالغ من العمر 15 عاما ونشبت بينه وبين اسرته خلافات بسبب لعب الكرة قام على أثرها بالصعود إلى الطابق الرابع والقفز مما نتج عنه إصابته الموصوفة وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

القاهرة مصاب سقوط طفل النيابة العامة التجمع الخامس

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