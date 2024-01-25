عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 24 اليوم 25-1-2024

سعر الذهب
سعر الذهب

ثبت سعر أغلي أعيرة الذهب وهو عيار 24 نحو 4314 جنيها للبيع و 4371 جنيها للشراء في أول تعاملات له اليوم الخميس الموافق 25-1-2024؛ داخل محلات الصاغة

واستقرت أسعار الذهب في مصر  في مستهل تعاملات اليوم علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة ودون أي تغيير يذكر في سعر الجرام الواحد.

الجنيه سجل رقما تاريخيا.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم في مصر؟

لأول مرة.. سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 30 ألفا

ومع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، ارتفع سعر المعدن الأصفر مسجلا زيادة قدرها 100 جنيه في الجرام الواحد في المتوسط داخل محلات الصاغة 

سعر عيار 21 

وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3775 جنيها للبيع و 3825 جنيها  للشراء .

سعر عيار 14

 بلغ سعر  عيار 14 الأدني قيمة؛ استقرارا محققا  2523 جنيها للبيع و 2557 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3235 جنيها للبيع و 3275 جنيها للشراء .

سعر عيار 14

بلغ سعر أدني أعيرة الذهب وهو عيار 14 الأقل تداولا نحو 2523 جنيها للبيع و 2557 جنيها  للشراء.

سعر أوقية الذهب 

كما وصل سعر أوقية الذهب لنحو 2031 دولارا للبيع و 2032 دولارا للشراء.

سعر  الجنيه 

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 30.2 ألف جنيه للبيع و 30.6 ألف جنيه للشراء.

إيقاف السعر

وعلي سياق متصل أوقف عددا من المنصات المتخصصة في تسعير المعدن الأصفر، لحين إشعار آخر، معتبرا أنه سيتم اعلان الأسعار المعمول بها في الأسواق في حال تلاشي حالة الاضطراب الراهن.

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الأربعاء في ظل تراجع في مستويات الدولار الأمريكي وذلك قبل صدور عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما يستمر الذهب في إيجاد الدعم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الملاذ الآمن. 

وسجّل الذهب عالميًا اليوم عند 2025 دولارًا للأونصة.

الذهب والتحديات العالمية

يتعرض الذهب لضغوط سلبية منذ بداية العام ليتحرك عكس التوقعات التي كانت تشير إلى اتجاه إيجابي للذهب وفقاً للتوقعات التاريخية لحركة الذهب خلال شهر يناير، ولكن قوة الدولار الأمريكي التي بدأت من منتصف شهر ديسمبر أنهت فرص تعافي الذهب.

في سياق منفصل أعلنت شركة سنتامين العالمية صاحبة امتياز التنقيب عن الذهب في منجم السكري عن مستهدف لزيادة الإنتاج إلى 470500 أونصة خلال العام الجاري بأعلى من 450 ألف أونصة في عام 2023.

أما عن مبادرة زيرو جمارك فقد ساهمت في دخول ذهب معفي من الجمارك مع العائدين من الخارج بنحو 3.8 طن خلال 8 أشهر بحسب تصريح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يأتي هذا بعد موافقة رئاسة الوزراء على مد فترة عمل المُبادرة 6 أشهر إضافية لتنتهي في مايو 2024 القادم.

 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

عوامل تسعير الذهب

أكد عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أنه يتحكم في أسعار الذهب عدد من العوامل، منها سعر أوقية الذهب العالمية، إضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى العرض والطلب.

وقال عمرو المغربي، خلال  تصريحات له، أن هناك سبائك تبدأ من جرام ونصف جرام، والمشغولات الذهبية، بها أوزان خفيفة.

وأضاف أن هناك زيادة مستمرة في أسعار الذهب، لذا الاستثمار فيه هو استثمار بعيد المدى، مؤكدا أن فترة الإستثمار لا بد أن تكون لمدة عام على الأقل لتحقيق ربح.

معروض من الذهب

وأشار عمرو المغربي إلى أن إلغاء الجمارك على الذهب كان له تأثير إيجابي، خاصة في الربع الأول من عام 2023، مما أدى لوجود معروض من الذهب وأسهم في انخفاض أسعاره

الذهب والدولار

وقال  لطفي محمد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، ما تشهده أسواق الذهب من اضطرابات سعرية، موضحا أن عملية التسعير في الذهب تخضع في أي ظرف إلى 3 عوامل رئيسية مثل سعر الذهب في البورصة العالمية مقوما بالدولار،  بالإضافة إلى العرض والطلب الداخلي.

وأضاف في تصريحات له، أن سعر الذهب يعاني من أزمة على أساس الاحتساب على سعر الجنيه أمام الدولار، بالإضافة للعامل الأهم وهو العرض والطلب، متابعا: لدينا تكالب على شراء الذهب بشكل ليس له مثيل خوفا من التضخم بغض النظر عن السعر".

وتابع: نحن في "بالونة" يحكمها  العرض والطلب، ومع تراجع  كمية المعروض من الذهب الذي لا يستطيع مواجهة الطلب؛ ليس لدينا مقدرة على استعاضة ما يتم بيعه من الذهب.

واسترسل: " المشكلة أن شراء الذهب يخرج الذهب من الدورة المعتادة لأن الناس تخزن الذهب، والمفروض في العادي كان يضخ في السوق، ذهب، على أساس ما يتم بيعه، ومع فك الشهادات؛ الناس لجأت إلى الاقبال على شراء الذهب".

واستطرد: “لا نستطيع استيراد الذهب من الخارج، لا يوجد ما يعوض الذهب المستهلك، مش منطقي إن البورصة وهي قافلة، ولا بنوك، الذهب يتراجع 190 جنيها للجرام”.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

خبير يفجر مفاجأة: انخفاض مخزون سد النهضة بـ 3 مليارات متر مكعب

موضوعات متعلقة

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

فيديو وصور لقوات الإطفاء خلال تعاملهم مع حريق هائل بمخزن الأخشاب بالسلام| خاص

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للمصريين

سعر عيار 24 اليوم 25-1-2024

أول الأيام البيض من رجب.. أدركه بسنة نبوية عظيمة قبل الفجر

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

خمسة.. فرج عامر يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبدالعزيز ما سبتنيش لحظة|10 صور رومانسية جمعتها بأحمد العوضي| شاهد

بالجينز الملفت.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

أنا كنت مكرمشة ومش عارفة أتكلم| ريهام سعيد تثير الجدل بعد تشوه وجهها

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

فيديو

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ