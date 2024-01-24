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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ده واجب قومي.. وسيم السيسي يكشف سر اهتمامه بعلم المصريات

الدكتور وسيم السيسي،
الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات

 الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إنه انضم إلى جمعية أصدقاء بريد الأهرام، وكتب عدة كتابات، تحت عنوان "مصر التي لا تعرفونها".

وكشف وسيم السيسي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أول معاهدة سلام، قادش، كانت مع مصر، وأول من عرف البلهارسيا والدودة، مصر، وأول من عرف الأنتيمون كعلاج للبلهارسيا، مصر، وأول سلم موسيقي سباعي، مصري".

وأضاف: "كتبت 30 أو 30 حاجة وكأنني فتحت قلوب المصريين على حب مصر وأصبح العديد يكتبون عن مصر".

وأوضح أنه: "في أواخر التسعينيات، جريدة روز اليوسف طلبوا مني مقالة أسبوعية عن المصريات، وقلت لهم أجيب مادة علمية منين؟، وقالولي ده واجب قومي".

وأكمل: "ذهبت إلى المتحف المصري؛ لقراءة المراجع، واشتريت كمية هائلة، وقرأت كتاب رياضيات الهرم الأكبر، ولخصته في مقالة، ثم بدأت في الكتابة في المصري منذ هذا اليوم وحتى الآن".

وسيم السيسي معاهدة سلام البلهارسيا الأنتيمون معاهدة سلام قادش

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