ورطة مش على البال| صدمة تنتظر منتخب مصر في أمم أفريقيا.. هل يتجاوزها؟

مشوار منتخب مصر.. انتهى دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، لتبدأ الأدوار الإقصائية، بداية من دور الـ16، حيث تم تحديد طريق الفراعنة إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن ينطلق دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2023، يوم السبت المقبل 27 يناير، أما آخر مباراة في ثمن النهائي فستكون يوم الثلاثاء 30 يناير.

مباراة مصر والكونغو

يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية، ثاني المجموعة السادسة التي تضم كلًا من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

تنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل 28-1-2024، بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر إذاعة مباراة مصر والكونغو عبر مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” بصفتها الناقل الحصري للبطولة، حيث سيتم إذاعة المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس 1 HD”، و"بي إن سبورتس 2 HD"، و"بي إن سبورتس 3 HD"، و"بي إن سبورتس 4 HD".

عقدة مصر في نصف النهائي

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في ربع النهائي -حال فوزه على الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي- الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا، المشوار الذي يبدو سهلا نسبيا للفراعنة حتى هذه اللحظة.

ورطة منتخب مصر ستبدأ في الدور نصف النهائي، عندما يواجه منتخب مصر الفائز من الجانب الآخر والذي يضم كلا من: مالي في مواجهة بوركينا فاسو وكوت ديفوار في مواجهة السنغال، حيث يمتلك أسود التيرانجا أفضلية التأهل لنصف النهائي.

وفي حالة عدم حدوث أي مفاجآت في ثمن النهائي وربع النهائي، سيواجه منتخب مصر، نظيره السنغالي في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، المواجهة التي ستكون صعبة للفراعنة، خاصة في ظل إقصاء السنغال للفراعنة من نهائي البطولة الماضية، وكذا تصفيات كأس العالم الماضية.

مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا

أنجولا × ناميبيا (السبت 27 يناير الساعة 7 مساءً).

نيجيريا × الكاميرون (السبت 27 يناير الساعة 10 مساءً).

غينيا الاستوائية × غينيا (الأحد 28 يناير الساعة 7 مساءً).

مصر × الكونغو الديمقراطية (الأحد 28 يناير الساعة 10 مساءً).

الرأس الأخضر × موريتانيا (الاثنين 29 يناير الساعة 7 مساءً).

السنغال × كوت ديفوار (الاثنين الساعة 10 مسءًء).

المغرب × جنوب أفريقيا ( الثلاثاء 30 يناير الساعة 10 مساءً).

مالي × بوركينا فاسو ( الثلاثاء 30 يناير الساعة 7 مساءً).