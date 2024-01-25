أمطار وصقيع.. درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 25 يناير 2024

قدّمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 25 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص لأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، وإنخفاض تدريجي على الأنحاء كافة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:



العظمى الصغرى

القاهرة 18- 12

الإسكندرية 18- 12

الإسماعيلية 19 - 11

الغردقة 22-13

أسوان 20 - 11

سوهاج 19- 8

المنيا 19- 7