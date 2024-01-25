عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار وصقيع.. درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 25 يناير 2024

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قدّمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 25 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص لأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، وإنخفاض تدريجي على الأنحاء كافة.
 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:


العظمى الصغرى

القاهرة  18- 12
الإسكندرية 18- 12
الإسماعيلية 19 - 11
الغردقة  22-13
أسوان 20 - 11
سوهاج  19- 8
المنيا 19- 7

حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة القاهرة الكبرى الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024.. الحدود الدنيا وآخر موعد للتقديم

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 25 يناير 2024

أمطار وصقيع.. درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 25 يناير 2024

صيام الأيام البيض.. هل التردد في الفطر ينقص من ثواب الصائم

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

نشرة المرأة والصحة| ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد.. صور صادمة لـ ريهام سعيد قبل وبعد الرجيم

ارتجاج بالمخ|إصابة أفضل لاعب في منتخب مصر قبل لقاء الكونغو..كيف يتصرف فيتوريا؟

بعد تنبأها بطلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ