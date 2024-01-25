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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ادفع قبل وقف الخدمة.. آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

فاتورة التليفون
فاتورة التليفون

يسعى العديد من المواطنين منذ بداية شهر يناير، إلى الاستعلام عن  فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2024، حتى لا يتعرضوا لقطع الخدمة أو الغرامة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن طرق الاستعلام عن  فاتورة التليفون الأرضي بعدة طرق وفقا لما يلي:

- يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال زيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

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- الخطوة الثانية تتضمن النقر علي أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

- ثم تتضمن هذه الخطوة اختيار خدمة دفع فواتير التليفون الأرضي.

- ثم تقوم بإدخال البيانات المطلوبة التي تشمل كود المحافظة ورقم الهاتف ثم يظهر قيمة الفواتير.


- يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال علي الرقم المختصر المخصص من قبل الشركة وهو 19777 أو 111.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

ويبدأ موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي من  15 فى الشهر حتي  يوم 14 من الشهر التالي  وبعدها يتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط لمن لم يسدد الفاتورة وذلك تباعا، كما أن الشركة تفرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن المتخلفين عن سداد فاتورة التليفون الأرض.

و حددت الشركة المصرية للاتصالات آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024، من 15 يناير ويستمر الاستعلام حتى 14 فبراير، وهو آخر موعد لدفع الفاتورة.

وتفرض شركة WE غرامات تأخير مع إنذار بوقف الخدمة بعد انتهاء موعد الدفع، وتوقيع غرامة 10 جنيهات على كل شهر تأخير  أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك.

طرق إلكترونية لسداد فاتورة التليفون


ويمكن سداد قيمة فاتورة يناير للتليفون الأرضي من خلال إحدى خدمات الدفع الفوري وتشمل «فوري- خدماتي- البريد المصري- bee- أمان- مصاري».

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر الإنترنت

- الدخول موقع الشركة المصرية للاتصالات الرسمي على الإنترنت

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- يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي  عبر ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

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