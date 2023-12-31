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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إلكترونيا.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي| احذر قطع الخدمة

فاتورة التليفون
فاتورة التليفون

مع بداية قرب بداية شهر يناير وعام جديد يسعى العديد من المواطنين الاستعلام عن  فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2024، حتى لا يتعرضوا لقطع الخدمة أو الغرامة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 

وتتضمن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي  مايلي : 

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- يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بزيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

- ويقوم فى هذه الخطوة يقوم المواطن  النقر علي أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

- ثم تتضمن هذه الخطوة اختيار خدمة دفع فواتير التليفون الأرضي.

- وفى هذه الخطوة يلزم علي المواطن إدخال البيانات المطلوبة التي تشمل كود المحافظة ورقم الهاتف ثم يظهر قيمة الفواتير

- يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال علي الرقم المختصر المخصص من قبل الشركة وهو 19777 أو 111.

فاتورة التليفون الأرضي وطريقة سداد الكترونياً


ويمكن للمواطنين سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال عدة وسائل متنوعة ومنها:

- يمكن سداد الفاتورة إلكترونيا عبر اختيار زر «اختر للسداد»، ومن ثم اختيار زر «ادفع»، ويمكن الدفع من خلال ادخال بيانات الفيزا، والضغط على «ادفع الآن».

ـ كما يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي أيضا من خلال أي سنترال من سنترالات المصرية للاتصالات المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك مكاتب التلغراف.

- يمكن سداد الفاتورة عبر جميع مراكز البيع والتحصيل للمصرية للاتصالات ووحدات الخدمة المتنقل.

- مراكز خدمة عملاء Telecom Egypt.

ـ يمكن السداد عبر وسائل الدفع الإليكتروني المعتمدة ومكاتب البريد.


موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 


يقوم المواطن بسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 بدءا من يوم 15 يناير، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 فبراير 2024، كما يتم تحويل العملاء غير مسددي الفاتورة إلى نظام الاستقبال فقط بدءا من يوم 15 فبراير 2024.  

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وبعد انتهاء فترة السماح يتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط لمن لم يسدد الفاتورة وذلك تباعا، كما أن الشركة تفرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن المتخلفين عن سداد فاتورة التليفون الأرض.

وتتضمن غرامة عدم سداد فاتورة التليفون الأراضي قيمة 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك.

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