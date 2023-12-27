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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم الأخير..البترول تحذر المواطنين لعدم مضاعفة آخر فاتورة غاز منزل في السنة

عداد الغاز
عداد الغاز

نوهت شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، هو آخر يوم لـ استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي عن الشهر الجاري، وأنه حال عدم التسجيل سيؤدي ذلك لتراكم قيمة فاتورة الغاز المنزلي الشهر المقبل.

وكانت الشركة قد أعلنت عبر موقعها الرسمي وصفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونياً الشهر بدءا من يوم 1 من ذات الشهر وحتى يوم 27 منه، علما بأن الشركة تستقبل  سداد الفاتورة ابتداء من يوم 1 الى نهاية كل شهر.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة بتروتريد على تيسير الخدمات المقدمة بهدف راحة عملاء الشركة مستخدمي الغاز الطبيعي، وتطبيقا لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية  لـ التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتوفر الشركة 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية 
– تطبيق ”بتروميتر“ أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها و تسجيلها مباشرة علي قاعدة البيانات بالشركة.

– من خلال الموقع الإلكتروني للشركة

– إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة “في المناطق المفعل بها الخدمة”.

– عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

– تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

– تطبيق موبايل جوميا.

– من خلال مكاتب البريد.

– من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

– من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).

– عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

– الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

– خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

– من خلال التوجه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

– من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

البترول قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي الغاز الطبيعي المنزلي عداد الغاز

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