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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

معرض الكتاب يستقبل أبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل ضمن برامج قصور الثقافة

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، عددا من الزيارات والجولات الميدانية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للأطفال والشباب من أبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر"، والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، ضمن برنامج وزارة الثقافة.


تبدأ الزيارات اعتبارا من غد /الجمعة/ لأطفال حي "أهالينا"، ويوم 28 يناير أطفال حي "المحروسة"، ويوم 30 يناير أطفال حي "الأسمرات"، وفي يوم 31 أطفال حي "الخيالة"، ويوم 2 فبراير المقبل أطفال "حدائق أكتوبر"، ويوم 3 فبراير لأطفال "روضة السيدة زينب"، ويختتم يوم 4 فبراير بزيارة أطفال منطقة "معا".


وبالتزامن مع إقامة فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، بمحافظة القاهرة، تنظم قصور الثقافة زيارة إلى المعرض لشباب الملتقى يوم 29 يناير ضمن جولات الملتقى، وتهدف الزيارات للتعرف على قاعات المعرض المختلفة ودور النشر المتنوعة، والمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة. وتنفذ الزيارات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وإداراتها التابعة ثقافة الطفل، وثقافة الشباب والعمال.


وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صالة1 – جناح B3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، كما تقدم برنامجا فنيا لرواد المعرض بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 يتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، إضافة إلى برنامج مخصص للأطفال يشمل ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية وورش الإبداعات الفنية وغيرها.
 

معرض القاهرة الدولي للكتاب قصور الثقافة المحافظات

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