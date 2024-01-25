أكبر شريك تجاري|سفير الصين بالقاهرة: استثماراتنا في مصر تزداد عامًا بعد آخر.. فيديو

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري لمصر، مشيرا إلى أن هناك علاقات استراتيجية متبادلة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وقال لياو ليتشيانج، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن وزيري الخارجية للبلدين، قاما بالتوقيع على البرنامج التنفيذي للعلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

يزداد سنة بعد سنة

وتابع سفير الصين بالقاهرة، أن الصين ستعمل على استيراد المنتجات الزراعية المصرية المتميزة، إضافة إلى الاستثمار الصيني في مصر الذي يزداد سنة بعد سنة

