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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروض فنية لفرقتي الأقصر وقنا في مسابقة "فن بلدي"

صدى البلد

شهد مسرح قصر ثقافة الأقصر عروضا فنية ضمن مسابقة "فن بلدي" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في عدد من المحافظات المصرية بهدف تطوير فرق الفنون الشعبية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

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بدأت فعاليات المسابقة المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بمشاهدة لفرقة قنا للفنون الشعبية، قدمت خلالها مجموعة من العروض منها سيدي عبد الرحيم، القلل القناوي، قصب السكر، والفرح. 


كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية مجموعة من الرقصات الاستعراضية منها الفرح، الفلاحي، والنوبي.

 

جاء ذلك بحضور عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. سمر السعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، د. محمد حسنين أستاذ تصميم إخراج الباليه والفلكلور، د.جمال عبد الحي أستاذ الموسيقى الشعبية، د. خالد متولي أستاذ تصميم الأزياء الشعبية، والفنان محمد الفرماوي مشرف فرقة رضا.

 

وتهدف مسابقة "فن بلدي" إلى تطوير مستوى فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة، ودعمها بتذليل العقبات الفنية والإدارية كافة، بالإضافة إلى تفجير الطاقات الإبداعية للأعضاء والمدربين من خلال إيجاد روح المنافسة بين الفرق المشاركة.

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