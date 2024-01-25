هشام يكن: محمد صلاح أعظم لاعب في تاريخ مصر

انتقد هشام يكن، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أداء المنتخب المصري خلال بطولة الامم الأفريقية، مشيرًا إلى أنه يوجد مشاكل في تمركز المدافعين.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON": "الخصم بيخترق بسهولة.. وهناك ومشكلة في التمركز".

وتابع: "المنتخب بيعاني والأخطاء كارثية.. وهذا يرجع لأن الدوري ضعيف ولا يوجد فرز جيد.. فين الفرق اللي بتنافس؟".



وأكد أن محمد صلاح أعظم لاعب في تاريخ مصر، ويعتمد على السرعة في التحركات والأداء، وهو مذاكر وعلى أعلى مستوى، والمشكلة في المنتخب، مضيفًا:" منتقديه مبيحبوش الخير.. دا أعظم لاعب في تاريخ مصر".