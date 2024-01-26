إمام عاشور خارج حسابات المنتخب أمام الكونغو



أكد الإعلامي إسلام صادق أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي ومنتخب مصر خارج حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة في مباراة الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.



وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" إمام عاشور غادر المستشفى اليوم الخميس وعاد لمعسكر المنتخب بعد التأكد من سلامته تماما بعد الإصابة بارتجاج في المخ في التدريبات أمس".



وتابع :"روي فيتوريا لن يغامر بمشاركة إمام عاشور في مباراة مصر والكونغو يوم الأحد المقبل في دور الستة عشر في ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ".