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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالله المغازي: صندوق الاستثمار في الذهب يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري والمواطن

عبدالله المغازي،
عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق

قال عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن مصر تمتلك مناجم ذهب كثيرة، والدولة المصرية تسعى إلى استغلال تلك المناجم لدعم المواطن.

 

وأضاف عبدالله المغازي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن مصر من الدول المصدرة للذهب، ويجب أن ينعكس ذلك بالإيجاب على الاقتصاد المصري، متابعا: وجود صندوق الاستثمار في الذهب أمر مهم للغاية للاقتصاد المصري.


واسترسل: اتمنى أن يتحول جزء من شراكة مصر في مناجم الذهب إلى البنك المركزي، متابعا: يجب أن يكون لدينا احتياطي حقيقي من الذهب خاص بالدولة.

 

وشدد على أن الاستثمار في صناديق الذهب أمر رائع، ويجب التوسع فيه.

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