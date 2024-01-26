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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو مسلم:روي فيتوريا لم يظهر الشخصية الجيدة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

صدى البلد

أكد أحمد أبومسلم نجم الأهلي السابق، أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر تم تصديره للجماهير بشكل واضح في الأزمة المثارة حاليًا بشأن إصابته وخروجه من المعسكر في كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن الخلاف في وجهات النظر لا يمنح صاحبه حقه التجاوز مطلقًا باي شكل من الأشكال.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "كان من المفترض أن يتواجد المدير الفني لمنتخب مصر أو المدرب العام مبكرا في مدينة سان بيدرو، وكان الأفضل رؤية مواجهة الكونغو الديمقراطية الأخيرة من أرض الملعب بدلا من عزومة العشاء التي ظهروا فيها".

وأضاف: "كان من الأفضل وجود فيتوريا واللاعبين مبكرا في مدينة سان بيدرو، والتواجد في أرض الملعب من أجل الاستعداد بشكل افضل، كما اتمنى اصلاح الاخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة خصوصا على مستوى الدفاع والوسط".

وواصل: "مصر لديها حراس مرمى آخرين، ومستغرب من قيام فيتوريا بضم أحمد الشناوي رغم عدم جاهزيته فنيًا، وهناك حراس آخرى كان من الوارد الاستعانة بهم، كما أن المدرب اختار مهند لاشين بدلا من كوكا المصاب، ورغم ذلك فأنه بعيد عن حساباته".

وزاد: "روي فيتوريا لم يظهر الشخصية الجيدة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا واختياراته ليست جيدة بالنسبة لبعض المباريات الأخيرة".

أحمد أبومسلم أرض الملعب ETC روي فيتوريا برنامج بوكس تو بوكس المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح

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