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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 10 أطنان ملح مجهول المصدر داخل مصنع ألبان بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه شنت إدارة تموين كفرصقر حملة برئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الادارة ومفتشي الإدارة على المصانع والأنشطة التجارية والمخابز واسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ٨٨١ جنح كفر صقر ٢٠٢٤ ضد أحد أصحاب مصانع الألبان وتم التحفظ على عدد ٢٠٠ شيكارة ملح وزن الشيكارة ٥٠ كيلو باجمالى ١٠ أطنان ملح طعام مجهول المصدر وتم تحرير ٤ محاضر جنح بأرقام ٨٨٢ و٨٨٣ و٨٨٤ و٨٨٥ لعدم الاعلان عن أسعار السلع بالمحال التجاريه.

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كما تم تحرير تقرير محضر اثبات لحاله إنتاج خبز ناقص الوزن وتم تحرير تقرير محضر اثبات حاله لعدم نظافة المعجن وادوات العجين.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات التفتيشية التموين وجهاز حماية المستهلك التموين بالشرقية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية تكثيف الحملات التفتيشية

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