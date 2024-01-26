قبل طرحها| إليسا تروج لأحدث أغانيها بمشاركة مروان خوري "كله وهم"

روجت الصفحة الرسمية لقنوات روتانا لأحدث أغاني إليسا بمشاركة الفنان مروان خوري “كله وهم” ، الذى من المقرر أن تطرح قريبًا .

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وصرحت النجمة اللبنانية إليسا خلال الفيلم الوثائقي it's ok عن ندمها لإجراء عمليات التجميل .

وقالت إليسا بتذكر وقت اقتنعت بعملية التجميل، وعملت بوئي لما عملي سيلكون، ولما رجعت البيت ماما شافتني، وعرفت إنك ورا الموضوع، وبعدين روحت فضيت كل شيء فيه فيلر، وظبط اللي عايزه اظبطه، وخلصت وبندم إني عملت فيلر، وحتى لو محتاجة بوتوكس ما بقى بدي، خلصت من هذه القصص ، وقالت اليسا مش قادرة اشوف حالي بالمراية الدكاترة قشطو فمي وخدودي .

وعلى صعيد منفصل ، قد علقت الفنانة إليسا على انتهاء أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وأعربت عن شعورها بالندم عندما تعاونت مع شركة أخري لتوزيع أغاني أخر ألبوماتها.

وردت إليسا على أحد العناوين الصحفية من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة : غلطت أنو أعطي التوزيع لشركة غير روتانا، ما غلطت بالإنتاج لنفسي! please كونو موضوعين وشكرا".

وكانت إليسا قد تصدرت مواقع البحث فى جوجل ، خلال الفترة الماضية بسبب خلافتها التى كانت قائمة مع شركة روتانا بسبب ألبومها الأخير التى توقف طرحه ، وأنتهي الخلاف بينهما.

الهجوم على إليسا بسبب احيائها لحفلها فى ألمانيا

وتعرضت إليسا فى الفترة الماضية لعدة انتقادات بسبب إحيائها حفل فى إلمانيا فى ظل الظروف القائمة وتفاقم القضية الفلسطينية ، وقالت إليسا خلال الحفل، إنها مضطرة لإحياء الحفل لأنها ملتزمة بتعاقداتها التي أتفقت عليها قبل بداية الحرب في غزة، وطالبت جمهورها بالوقوف دقيقة حدادا لأجل فلسطين.