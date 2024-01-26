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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة السنغال.. سيدات فرنسا تضع منتخب كوت ديفوار في ورطة

صدى البلد

منتخب كوت ديفوار يواجه تحدياً بعد تأكيد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن هيرفي رينارد، المدرب الحالي لفرنسا للسيدات، لن يقود الفريق في أمم أفريقيا 2023. 

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس قبل مواجهة كوت ديفوار للسنغال في دور الـ16. 

رغم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها رينارد في كوت ديفوار، فإن الاتحاد الفرنسي لم يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الإيفواري بشأن إعارة المدرب لتدريب المنتخب الرجال خلال البطولة.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة السنغال يوم الاثنين المقبل في العاشرة مساءا ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الامم الافريقية.

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